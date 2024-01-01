瓦努阿图瓦图 至加纳塞地 汇率历史

今日 瓦努阿图瓦图 至加纳塞地 的汇率目前为 0.133，较昨日变动 -0.278%。过去一周，瓦努阿图瓦图 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.622%。

过去一周，瓦努阿图瓦图 至加纳塞地 的汇率在 21-10-2024 的最高点 0.134 和 17-10-2024 的最低点 0.132 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值增加了 0.434%。