越南盾兌塞舌爾盧比匯率歷史紀錄

今日，越南盾兌塞舌爾盧比的匯率目前為0.001，較昨日改變了0.748%。在過去一星期，越南盾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-2.800%。

在過去一星期，越南盾兌塞舌爾盧比的匯率波動，在24-07-2024高見0.001，並在26-07-2024低見0.001。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了5.369%。