越南盾兌莫桑比克梅蒂卡爾匯率歷史紀錄

今日，越南盾兌莫桑比克梅蒂卡爾的匯率目前為0.003，較昨日改變了0.123%。在過去一星期，越南盾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.207%。

在過去一星期，越南盾兌莫桑比克梅蒂卡爾的匯率波動，在29-07-2024高見0.003，並在24-07-2024低見0.003。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值下跌了-0.094%。