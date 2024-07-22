越南盾兌馬拉威克瓦查匯率歷史紀錄

今日，越南盾兌馬拉威克瓦查的匯率目前為0.068，較昨日改變了0.189%。在過去一星期，越南盾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.505%。

在過去一星期，越南盾兌馬拉威克瓦查的匯率波動，在22-07-2024高見0.068，並在22-07-2024低見0.068。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.521%。