越南盾兌斯里蘭卡盧比匯率歷史紀錄

今日，越南盾兌斯里蘭卡盧比的匯率目前為0.012，較昨日改變了0.025%。在過去一星期，越南盾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.224%。

在過去一星期，越南盾兌斯里蘭卡盧比的匯率波動，在22-07-2024高見0.012，並在24-07-2024低見0.012。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.117%。