越南盾兌牙買加元匯率歷史紀錄

今日，越南盾兌牙買加元的匯率目前為0.006，較昨日改變了-0.039%。在過去一星期，越南盾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.181%。

在過去一星期，越南盾兌牙買加元的匯率波動，在29-07-2024高見0.006，並在23-07-2024低見0.006。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.253%。