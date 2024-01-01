100,000 越南盾兌加纳塞地

以實時匯率將VND兌換成GHS

100,000 vnd
58.60 ghs

₫1.000 VND = GH¢0.0005860 GHS

在19:04的市場匯率中間價
關注此匯率

我們無法以所選的貨幣路線進行匯款

我們正致力解決此問題。請登記以接收最新消息，我們會儘快通知你。

接收服務推出時的最新資訊

Loading

1 VND兌GHS匯率過去30日過去90日
0.00060.0006
0.00060.0005
一般0.00060.0006
更改2.45%12.11%
查看完整記錄

VND兌GHS的統計資料

在過去30日，VND兌GHS的匯率高見0.0006，低見0.0006，平均匯率則為0.0006。VND兌GHS的波動率為2.45。

在過去90日，VND兌GHS的匯率高見0.0006，低見0.0005，平均匯率則為0.0006. VND兌GHS的波動率為12.11。

追蹤市場匯率

外幣匯率換算

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11.5270.9241.3431,382.411.38535.992153.985
1 AUD0.65510.6050.879905.2020.90723.567100.829
1 EUR1.0821.65311.4541,496.321.49938.957166.68
1 SGD0.7451.1370.68811,029.231.03126.796114.645

留意不公平匯率。 銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。

比較匯率

如何將越南盾兌換成加纳塞地

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇VND你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇GHS你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

    我們的貨幣轉換器爲你顯示當前VND兌GHS的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。

越南盾熱門貨幣組合

VND兌USD

VND兌AUD

VND兌EUR

VND兌SGD

VND兌KRW

VND兌CAD

VND兌THB

VND兌JPY

更改貨幣轉換器的來源貨幣

你是否在支付過多的銀行費用？

銀行經常會宣傳免手續費或低成本的匯款，但會在匯率中添加隱藏的費用。Wise為你提供真正的市場匯率中間價，讓你可以大大節省國際匯款的費用。

與你的銀行比較使用 Wise 匯款

下載我們的貨幣轉換器應用程式

以下是我們的用戶最喜愛的功能：
  • 免費且無廣告。
  • 追蹤即時匯率。
  • 比較最佳的匯款服務供應商。
查看過去一日或過去500日的匯率走勢。將你經常使用或只想密切關注的貨幣添加至心水清單，以便輕鬆追蹤匯率。英鎊、美元、墨西哥披索等多種貨幣應有盡有。
從 Apple App Store 下載從 Google Play Store 下載
貨幣轉換器只是一個提供匯率資訊和最新消息的應用程式，而不是一個貨幣交易平台。在這裡顯示的資訊不構成財務建議。
越南盾加納塞地兌換率
1000 VND0.58601 GHS
2000 VND1.17201 GHS
5000 VND2.93004 GHS
10000 VND5.86007 GHS
20000 VND11.72014 GHS
50000 VND29.30035 GHS
100000 VND58.60070 GHS
200000 VND117.20140 GHS
500000 VND293.00350 GHS
1000000 VND586.00700 GHS
2000000 VND1,172.01400 GHS
5000000 VND2,930.03500 GHS
加納塞地越南盾兌換率
1 GHS1,706.46000 VND
5 GHS8,532.30000 VND
10 GHS17,064.60000 VND
20 GHS34,129.20000 VND
50 GHS85,323.00000 VND
100 GHS170,646.00000 VND
250 GHS426,615.00000 VND
500 GHS853,230.00000 VND
1000 GHS1,706,460.00000 VND
2000 GHS3,412,920.00000 VND
5000 GHS8,532,300.00000 VND
10000 GHS17,064,600.00000 VND