越南盾兌吉布地法郎匯率歷史紀錄

今日，越南盾兌吉布地法郎的匯率目前為0.007，較昨日改變了-0.015%。在過去一星期，越南盾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.159%。

在過去一星期，越南盾兌吉布地法郎的匯率波動，在29-07-2024高見0.007，並在23-07-2024低見0.007。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.115%。