越南盾兌孟加拉塔卡匯率歷史紀錄

今日，越南盾兌孟加拉塔卡的匯率目前為0.005，較昨日改變了0.223%。在過去一星期，越南盾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.257%。

在過去一星期，越南盾兌孟加拉塔卡的匯率波動，在29-07-2024高見0.005，並在23-07-2024低見0.005。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了0.153%。