越南盾兌阿爾巴尼亞列克匯率歷史紀錄

今日，越南盾兌阿爾巴尼亞列克的匯率目前為0.004，較昨日改變了0.382%。在過去一星期，越南盾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.746%。

在過去一星期，越南盾兌阿爾巴尼亞列克的匯率波動，在29-07-2024高見0.004，並在23-07-2024低見0.004。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.269%。