烏干達先令兌烏茲別克索姆匯率歷史紀錄

今日，烏干達先令兌烏茲別克索姆的匯率目前為3.379，較昨日改變了-0.045%。在過去一星期，烏干達先令的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.912%。

在過去一星期，烏干達先令兌烏茲別克索姆的匯率波動，在22-07-2024高見3.410，並在26-07-2024低見3.372。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.358%。