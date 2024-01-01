烏茲別克索姆兌烏干達先令匯率歷史紀錄

今日，烏茲別克索姆兌烏干達先令的匯率目前為0.296，較昨日改變了0.045%。在過去一星期，烏茲別克索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.898%。

在過去一星期，烏茲別克索姆兌烏干達先令的匯率波動，在26-07-2024高見0.297，並在22-07-2024低見0.293。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.359%。