烏干達先令兌秘魯新索爾匯率歷史紀錄

今日，烏干達先令兌秘魯新索爾的匯率目前為0.001，較昨日改變了0.268%。在過去一星期，烏干達先令的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.968%。

在過去一星期，烏干達先令兌秘魯新索爾的匯率波動，在22-07-2024高見0.001，並在26-07-2024低見0.001。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.518%。