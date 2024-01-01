秘魯新索爾兌烏干達先令歷史匯率
歡迎查看秘魯新索爾兌烏干達先令歷史匯率概覽。你可以在本頁面查看過去5年（由28-07-2019至28-07-2024）的秘魯新索爾（PEN）兌烏干達先令（UGX）的歷史匯率走勢。
我們無法以所選的貨幣路線進行匯款
我們正致力解決此問題。請登記以接收最新消息，我們會儘快通知你。
Loading
秘魯新索爾兌烏干達先令匯率歷史紀錄
今日，秘魯新索爾兌烏干達先令的匯率目前為996.179，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，秘魯新索爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.020%。在過去一星期，秘魯新索爾兌烏干達先令的匯率波動，在26-07-2024高見998.902，並在22-07-2024低見983.406。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.514%。
如何將秘魯新索爾兌換成烏干達先令
- 1
輸入金額
只需在框内輸入你要兌換的金額。
- 2
選擇你的貨幣
點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇PEN你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇UGX你要兌換成哪一種目標貨幣。
- 3
完成了
我們的貨幣轉換器爲你顯示當前PEN兌UGX的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。