烏干達先令兌格魯吉亞拉里匯率歷史紀錄

今日，烏干達先令兌格魯吉亞拉里的匯率目前為0.001，較昨日改變了0.293%。在過去一星期，烏干達先令的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.516%。

在過去一星期，烏干達先令兌格魯吉亞拉里的匯率波動，在23-07-2024高見0.001，並在26-07-2024低見0.001。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.393%。