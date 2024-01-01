烏干達先令兌捷克克朗匯率歷史紀錄

今日，烏干達先令兌捷克克朗的匯率目前為0.006，較昨日改變了0.462%。在過去一星期，烏干達先令的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.373%。

在過去一星期，烏干達先令兌捷克克朗的匯率波動，在23-07-2024高見0.006，並在26-07-2024低見0.006。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.457%。