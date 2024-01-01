捷克克朗兌烏干達先令匯率歷史紀錄

今日，捷克克朗兌烏干達先令的匯率目前為159.676，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，捷克克朗的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.151%。

在過去一星期，捷克克朗兌烏干達先令的匯率波動，在26-07-2024高見160.161，並在23-07-2024低見157.823。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.459%。