烏干達先令兌安哥拉寬紮匯率歷史紀錄

今日，烏干達先令兌安哥拉寬紮的匯率目前為0.237，較昨日改變了-0.157%。在過去一星期，烏干達先令的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.142%。

在過去一星期，烏干達先令兌安哥拉寬紮的匯率波動，在24-07-2024高見0.241，並在26-07-2024低見0.237。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.867%。