烏克蘭格裡夫納兌薩摩亞塔拉匯率歷史紀錄

今日，烏克蘭格裡夫納兌薩摩亞塔拉的匯率目前為0.068，較昨日改變了2.041%。在過去一星期，烏克蘭格裡夫納的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.990%。

在過去一星期，烏克蘭格裡夫納兌薩摩亞塔拉的匯率波動，在29-07-2024高見0.068，並在25-07-2024低見0.066。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了1.453%。