乌克兰格里夫纳 至萨摩亚塔拉 汇率历史

今日 乌克兰格里夫纳 至萨摩亚塔拉 的汇率目前为 0.067，较昨日变动 0.316%。过去一周，乌克兰格里夫纳 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.335%。

过去一周，乌克兰格里夫纳 至萨摩亚塔拉 的汇率在 22-10-2024 的最高点 0.067 和 16-10-2024 的最低点 0.066 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-10-2024，价值增加了 1.293%。