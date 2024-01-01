薩摩亞塔拉兌烏克蘭格裡夫納匯率歷史紀錄

今日，薩摩亞塔拉兌烏克蘭格裡夫納的匯率目前為14.750，較昨日改變了-0.052%。在過去一星期，薩摩亞塔拉的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.694%。

在過去一星期，薩摩亞塔拉兌烏克蘭格裡夫納的匯率波動，在25-07-2024高見15.182，並在29-07-2024低見14.690。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-1.432%。