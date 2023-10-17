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1EUR1.054811.43681.657840.86621.444390.950587.7844
1CAD0.7341340.69599311.153840.6028361.005290.66152861.0973
1AUD0.636250.6031950.86666810.5224590.8712490.57332552.9511

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羅馬尼亞列伊秘魯新索爾兌換率
1 RON0.82054 PEN
5 RON4.10269 PEN
10 RON8.20539 PEN
20 RON16.41078 PEN
50 RON41.02695 PEN
100 RON82.05390 PEN
250 RON205.13475 PEN
500 RON410.26950 PEN
1000 RON820.53900 PEN
2000 RON1641.07800 PEN
5000 RON4102.69500 PEN
10000 RON8205.39000 PEN
秘魯新索爾羅馬尼亞列伊兌換率
1 PEN1.21871 RON
5 PEN6.09355 RON
10 PEN12.18710 RON
20 PEN24.37420 RON
50 PEN60.93550 RON
100 PEN121.87100 RON
250 PEN304.67750 RON
500 PEN609.35500 RON
1000 PEN1218.71000 RON
2000 PEN2437.42000 RON
5000 PEN6093.55000 RON
10000 PEN12187.10000 RON