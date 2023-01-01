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1 GBP1.1582111.26595105.5441.722261.913181.1074222.1122
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如何將卡塔爾里亞爾兌換成to Jersey pounds

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卡塔爾利雅澤西鎊兌換率
1 QAR0.21690 JEP
5 QAR1.08452 JEP
10 QAR2.16904 JEP
20 QAR4.33808 JEP
50 QAR10.84520 JEP
100 QAR21.69040 JEP
250 QAR54.22600 JEP
500 QAR108.45200 JEP
1000 QAR216.90400 JEP
2000 QAR433.80800 JEP
5000 QAR1084.52000 JEP
10000 QAR2169.04000 JEP
澤西鎊卡塔爾利雅兌換率
1 JEP4.61034 QAR
5 JEP23.05170 QAR
10 JEP46.10340 QAR
20 JEP92.20680 QAR
50 JEP230.51700 QAR
100 JEP461.03400 QAR
250 JEP1152.58500 QAR
500 JEP2305.17000 QAR
1000 JEP4610.34000 QAR
2000 JEP9220.68000 QAR
5000 JEP23051.70000 QAR
10000 JEP46103.40000 QAR