50 ريال قطري إلى جنيه جيرزي

تحويل QAR إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ qar
١١٫٠٤ jep

1.00000 QAR = 0.22084 JEP

Mid-market exchange rate at 11:30
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.074689.40941.46571.651450.963918.7566
1GBP1.1556711.2419103.3291.693891.908561.1139521.6767
1USD0.93060.805218183.20251.363951.536810.89717.4545
1INR0.01118450.009677810.012018910.01639310.01847070.01078090.209783

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / جنيه جيرسي
1 QAR0.22084 JEP
5 QAR1.10419 JEP
10 QAR2.20838 JEP
20 QAR4.41676 JEP
50 QAR11.04190 JEP
100 QAR22.08380 JEP
250 QAR55.20950 JEP
500 QAR110.41900 JEP
1000 QAR220.83800 JEP
2000 QAR441.67600 JEP
5000 QAR1104.19000 JEP
10000 QAR2208.38000 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / الريال القطري
1 JEP4.52821 QAR
5 JEP22.64105 QAR
10 JEP45.28210 QAR
20 JEP90.56420 QAR
50 JEP226.41050 QAR
100 JEP452.82100 QAR
250 JEP1132.05250 QAR
500 JEP2264.10500 QAR
1000 JEP4528.21000 QAR
2000 JEP9056.42000 QAR
5000 JEP22641.05000 QAR
10000 JEP45282.10000 QAR