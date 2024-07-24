菲律賓比索兌烏茲別克索姆匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌烏茲別克索姆的匯率目前為215.939，較昨日改變了0.115%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.060%。

在過去一星期，菲律賓比索兌烏茲別克索姆的匯率波動，在26-07-2024高見216.110，並在24-07-2024低見214.736。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.236%。