菲律賓比索兌土庫曼斯坦馬納特匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌土庫曼斯坦馬納特的匯率目前為0.060，較昨日改變了0.093%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.069%。

在過去一星期，菲律賓比索兌土庫曼斯坦馬納特的匯率波動，在23-07-2024高見0.060，並在25-07-2024低見0.060。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.220%。