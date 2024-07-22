菲律賓比索兌塞拉里昂列昂匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌塞拉里昂列昂的匯率目前為387.454，較昨日改變了0.082%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.541%。

在過去一星期，菲律賓比索兌塞拉里昂列昂的匯率波動，在22-07-2024高見387.987，並在24-07-2024低見384.013。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.645%。