菲律賓比索兌尼日利亞奈拉匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌尼日利亞奈拉的匯率目前為27.729，較昨日改變了0.557%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.693%。

在過去一星期，菲律賓比索兌尼日利亞奈拉的匯率波動，在22-07-2024高見27.993，並在24-07-2024低見27.006。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了2.047%。