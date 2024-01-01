菲律賓比索兌緬甸緬元匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌緬甸緬元的匯率目前為35.978，較昨日改變了0.057%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.064%。

在過去一星期，菲律賓比索兌緬甸緬元的匯率波動，在23-07-2024高見36.069，並在25-07-2024低見35.834。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.220%。