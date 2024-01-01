菲律賓比索兌馬其頓第納爾匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌馬其頓第納爾的匯率目前為0.970，較昨日改變了0.061%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.275%。

在過去一星期，菲律賓比索兌馬其頓第納爾的匯率波動，在26-07-2024高見0.972，並在22-07-2024低見0.967。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.252%。