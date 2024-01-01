菲律賓比索兌老撾基普匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌老撾基普的匯率目前為379.718，較昨日改變了0.056%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.159%。

在過去一星期，菲律賓比索兌老撾基普的匯率波動，在23-07-2024高見380.063，並在25-07-2024低見378.014。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.221%。