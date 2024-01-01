菲律賓比索兌匈牙利福林匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌匈牙利福林的匯率目前為6.156，較昨日改變了-0.112%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.230%。

在過去一星期，菲律賓比索兌匈牙利福林的匯率波動，在25-07-2024高見6.207，並在22-07-2024低見6.116。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.295%。