菲律賓比索兌港元匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌港元的匯率目前為0.134，較昨日改變了0.026%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.150%。

在過去一星期，菲律賓比索兌港元的匯率波動，在23-07-2024高見0.134，並在25-07-2024低見0.133。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.223%。