菲律賓比索兌智利比索匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌智利比索的匯率目前為16.334，較昨日改變了0.083%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.536%。

在過去一星期，菲律賓比索兌智利比索的匯率波動，在29-07-2024高見16.334，並在24-07-2024低見16.097。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.632%。