菲律賓比索兌巴西雷亞爾匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌巴西雷亞爾的匯率目前為0.097，較昨日改變了0.113%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.406%。

在過去一星期，菲律賓比索兌巴西雷亞爾的匯率波動，在26-07-2024高見0.097，並在22-07-2024低見0.095。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了1.223%。