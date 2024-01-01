菲律賓比索兌阿爾巴尼亞列克匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌阿爾巴尼亞列克的匯率目前為1.583，較昨日改變了0.094%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.408%。

在過去一星期，菲律賓比索兌阿爾巴尼亞列克的匯率波動，在26-07-2024高見1.586，並在22-07-2024低見1.575。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.333%。