柬埔寨瑞爾兌羅馬尼亞列伊匯率歷史紀錄

今日，柬埔寨瑞爾兌羅馬尼亞列伊的匯率目前為0.001，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，柬埔寨瑞爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.218%。

在過去一星期，柬埔寨瑞爾兌羅馬尼亞列伊的匯率波動，在24-07-2024高見0.001，並在21-07-2024低見0.001。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.168%。