柬埔寨瑞爾兌墨西哥比索匯率歷史紀錄

今日，柬埔寨瑞爾兌墨西哥比索的匯率目前為0.004，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，柬埔寨瑞爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了2.258%。

在過去一星期，柬埔寨瑞爾兌墨西哥比索的匯率波動，在25-07-2024高見0.005，並在22-07-2024低見0.004。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.786%。