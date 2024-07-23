柬埔寨瑞爾兌幾內亞法郎匯率歷史紀錄

今日，柬埔寨瑞爾兌幾內亞法郎的匯率目前為2.088，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，柬埔寨瑞爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.383%。

在過去一星期，柬埔寨瑞爾兌幾內亞法郎的匯率波動，在26-07-2024高見2.099，並在23-07-2024低見2.083。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.606%。