柬埔寨瑞爾兌哥斯達尼加科朗匯率歷史紀錄

今日，柬埔寨瑞爾兌哥斯達尼加科朗的匯率目前為0.128，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，柬埔寨瑞爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.480%。

在過去一星期，柬埔寨瑞爾兌哥斯達尼加科朗的匯率波動，在21-07-2024高見0.129，並在26-07-2024低見0.128。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.452%。