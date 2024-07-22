柬埔寨瑞爾兌孟加拉塔卡匯率歷史紀錄

今日，柬埔寨瑞爾兌孟加拉塔卡的匯率目前為0.029，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，柬埔寨瑞爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.029%。

在過去一星期，柬埔寨瑞爾兌孟加拉塔卡的匯率波動，在25-07-2024高見0.029，並在22-07-2024低見0.029。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.149%。