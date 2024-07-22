柬埔寨瑞爾兌阿根廷比索匯率歷史紀錄

今日，柬埔寨瑞爾兌阿根廷比索的匯率目前為0.226，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，柬埔寨瑞爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.476%。

在過去一星期，柬埔寨瑞爾兌阿根廷比索的匯率波動，在26-07-2024高見0.226，並在22-07-2024低見0.225。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.196%。