吉爾吉斯索姆兌烏克蘭格裡夫納匯率歷史紀錄

今日，吉爾吉斯索姆兌烏克蘭格裡夫納的匯率目前為0.484，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉爾吉斯索姆的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.227%。

在過去一星期，吉爾吉斯索姆兌烏克蘭格裡夫納的匯率波動，在22-07-2024高見0.487，並在23-07-2024低見0.482。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.798%。