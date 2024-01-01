烏克蘭格裡夫納兌吉爾吉斯索姆匯率歷史紀錄

今日，烏克蘭格裡夫納兌吉爾吉斯索姆的匯率目前為2.067，較昨日改變了0.123%。在過去一星期，烏克蘭格裡夫納的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.593%。

在過去一星期，烏克蘭格裡夫納兌吉爾吉斯索姆的匯率波動，在23-07-2024高見2.073，並在22-07-2024低見2.055。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.695%。