吉爾吉斯索姆兌波蘭茲羅提匯率歷史紀錄

今日，吉爾吉斯索姆兌波蘭茲羅提的匯率目前為0.047，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉爾吉斯索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.472%。

在過去一星期，吉爾吉斯索姆兌波蘭茲羅提的匯率波動，在25-07-2024高見0.047，並在22-07-2024低見0.046。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.844%。