波蘭茲羅提兌吉爾吉斯索姆匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌吉爾吉斯索姆的匯率目前為21.432，較昨日改變了-0.050%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.566%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌吉爾吉斯索姆的匯率波動，在22-07-2024高見21.694，並在25-07-2024低見21.273。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.838%。