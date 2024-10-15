波兰兹罗提 至吉尔吉斯斯坦索姆 汇率历史

今日 波兰兹罗提 至吉尔吉斯斯坦索姆 的汇率目前为 21.398，较昨日变动 -0.771%。过去一周，波兰兹罗提 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.318%。

过去一周，波兰兹罗提 至吉尔吉斯斯坦索姆 的汇率在 15-10-2024 的最高点 21.723 和 17-10-2024 的最低点 21.296 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 15-10-2024，价值增加了 1.079%。