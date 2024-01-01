吉爾吉斯索姆兌以色列錫克爾匯率歷史紀錄

今日，吉爾吉斯索姆兌以色列錫克爾的匯率目前為0.043，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉爾吉斯索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.952%。

在過去一星期，吉爾吉斯索姆兌以色列錫克爾的匯率波動，在26-07-2024高見0.044，並在23-07-2024低見0.043。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.858%。