吉爾吉斯索姆兌哥斯達尼加科朗匯率歷史紀錄

今日，吉爾吉斯索姆兌哥斯達尼加科朗的匯率目前為6.250，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉爾吉斯索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.048%。

在過去一星期，吉爾吉斯索姆兌哥斯達尼加科朗的匯率波動，在24-07-2024高見6.273，並在22-07-2024低見6.187。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.797%。