印度盧比兌西非法郎匯率歷史紀錄

今日，印度盧比兌西非法郎的匯率目前為7.217，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，印度盧比的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.249%。

在過去一星期，印度盧比兌西非法郎的匯率波動，在24-07-2024高見7.236，並在21-07-2024低見7.187。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.172%。